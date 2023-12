8,6 Millionen im Defizit im Kreis Wittenberg Wo die Kosten für Bürger steigen und die Verwaltung an die Belastungsgrenze kommt

Abgeordnete des Wittenberger Kreistags entscheiden über Ausgaben und ein Sparkonzept. In Jessen werden jetzt minderjährige Ausländer betreut. Wo mehr Geld ausgegeben werden muss, welche Gebühren steigen und was Barbara Kaiser in Zukunft macht.