Wittenbergs Startup Tesvolt steigt bei Spezialist fürs Laden Stercom ein

Die junge Wittenberger Firma strebt einen Schub für die E-Mobilität an.

Wittenberg - Die weltweit agierende Tesvolt GmbH aus Wittenberg steigt bei der Münchner Stercom Power Solutions GmbH ein. Beide Unternehmen unterzeichneten vergangene Woche einen Vertrag über eine „signifikante Minderheitsbeteiligung“ der Wittenberger, mit der Option einer weiteren Aufstockung.

Stercom ist einer gemeinsamen Mitteilung zufolge einer der Technologieführer im Bereich Laden in der Elektromobilität. Mit künftigen gemeinsamen Projekten wollen Tesvolt und Stercom das kontaktlose Laden von E-Autos, Bussen und Lkw vorantreiben. Induktives Laden macht das elektrische Fahren „noch komfortabler, effizienter und kostengünstiger und gilt als eine der Schlüsseltechnologien für den flächendeckenden Ausbau der E-Mobilität“.

Tesvolt und Stercom hätten sich darauf verständigt, als erstes gemeinsames Produkt in den nächsten Jahren eine 44-kW-Ladestation zu entwickeln. Damit strebe Tesvolt den Einstieg in ein neues, attraktives Geschäftsfeld an, das seine bisherige Produktpalette im Bereich der elektrischen Speichersysteme ergänze.

Mit Tesvolt und Stercom bündelten zwei Technologieführer in den Bereichen elektrisches Laden und elektrische Speichersysteme ihre Kompetenzen. Beide hätten bereits erfolgreich gemeinsam Projekte realisiert. Stercom sei führend im Induktionsladen. Hierbei geht es um das kontaktlose Laden von Fahrzeugbatterien über eine im Boden befindliche Magnetspule. Fahrzeuge können auch bei kurzen Standzeiten auf Parkplätzen mit hoher Effizienz geladen werden.