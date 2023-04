Wittenberg/MZ - Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) hat sich erneut für das Piesteritzer Industrieunternehmen SKW in die Bresche geworfen. In zwei Briefen an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) forderte er kurz vor Ostern von der Bundesregierung mehr Unterstützung, um die Wettbewerbsfähigkeit des Ammoniakherstellers zu gewährleisten. Zugehör reagierte damit auf Aussagen Habecks in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ vom 2. April, in der auch SKW und er selbst zu Wort gekommen waren.

