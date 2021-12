Wittenbergs OB appelliert an Demonstranten: „Es ist Zeit, verbal abzurüsten“

Auch der Direktor der Evangelischen Akademie äußert sich zur Demonstration am Montag: Der „Spaziergang“ sei Sarkasmus pur.

Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und Impfpflicht in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Besorgt über ein Auseinanderfallen der Stadtgesellschaft in der Corona-Pandemie hat sich Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) geäußert. Es sei höchste Zeit, „verbal abzurüsten“, sagte er mit Blick auf Befürworter und Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen und die jüngsten Proteste.

Alle hätten Angst um ihre Gesundheit, sagte er sinngemäß und machte für grassierenden Unmut auch eine wankelmütige Bundespolitik mitverantwortlich. „Wir sollten uns alle an den Geist von Weihnachten erinnern“, so Zugehör, an Vergebung und Hoffnung. Eine gewisse „Befriedung“ erhoffe er sich durch den neuen Impfstoff.

Ausdrücklich trat der doppelt geimpfte Oberbürgermeister, selbst gerade von Covid-19 genesen, Demonstranten entgegen, die sich in einer „Diktatur“ wähnen - die Demos seien Beweis, dass dies nicht so sei.

Ohne Mundschutz

Auch der Direktor der Evangelischen Akademie, Christoph Maier, äußert sich gegenüber der MZ zu den Protesten. Er schreibt: „Wohl knapp 2.500 Menschen haben gestern in der Wittenberger Innenstadt demonstriert. Wofür oder wogegen?“ Und weiter: „Ein Spaziergang, zur Stärkung des Immunsystems’ mit 2.500 Menschen, dicht gedrängt und teilweise ohne Mundschutz ist angesichts der Situation Sarkasmus pur.“

Die Demonstrierenden würden damit Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie alle Helfenden in Impfzentren verhöhnen, die sich einsetzen, um Menschenleben zu schützen und zu retten. Sie verspotteten damit Wissenschaft und mathematische Erkenntniswege und vertrauten stattdessen auf Meinungen, die sich durch solide Informationen hinterfragen und oft widerlegen ließen.

Wider besseres Wissen

Maier findet, das Zusammenspiel zwischen Erkenntnis durch Forschung und notwendiger Ordnungspolitik laufe in der Pandemie nicht immer reibungslos, aber erstaunlich gut. Er fragt sich, „ob den Spazierenden in Wittenberg und anderenorts klar ist, dass sich die Pandemie nicht mit Sarkasmus, Spott und Trotz wider besseres Wissen eindämmen lässt.“