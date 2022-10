Wittenbergs Kantoren laden zur Orgelnacht ein

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Kantoren Sarah und Thomas Herzer (Schlosskirche) sowie Christoph Hagemann (Stadtkirche) gestalten am kommenden Sonnabend, dem 15. Oktober, wieder eine Orgelnacht in Luthers Stadt. Letzterer, Luther, scheint dem Format zwar abhanden gekommen: Mancher mag sich noch erinnern an Orgelnächte mit Luther-Darsteller Bernhard Naumann. Aber die Form ist geblieben, das heißt, die Orgelnacht wird als Wandelkonzert fortgesetzt, wobei auch hier nichts ohne Ausnahme ist: Es gab, wie Herzer erinnert, auch mal Jahre, da blieb man in der Schlosskirche.