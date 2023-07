Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Die Zahlen, die Jennifer Staats und Christian Hörger dem Landrat vortragen, lassen sich sehen. Die Werkleiterin der Wittenberger Bäckerei GmbH und der Geschäftsführer der Lieken-Gruppe, zu der das Unternehmen gehört, stellten Christian Tylsch die Entwicklung der 2017 gegründeten industriellen Großbäckerei vor. Die Lieken-Gruppe produziert Brot und andere Backwaren für diverse Supermärkte in Deutschland und angrenzenden Ländern. Das Unternehmen mache einen Umsatz von 800 Millionen Euro im Jahr, sei der zweitgrößte Produzent seiner Art in Deutschland. „Jedes dritte Brot im Supermarkt kommt von uns“, sagte Christian Hörger beim Besuch des Landrates am Dienstag auf dem SKW-Werksgelände. Lieken produziere in acht Werken in Deutschland – das in Wittenberg sei aber das mit Abstand Modernste.