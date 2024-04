Der SV Grün-Weiß erwartet Topteam Delitzsch. Die Gastgeber müssen in der neuen Saison ohne Neumann, Brodowski und Baumgärtel auskommen. Das Derby des Jahres steigt in Coswig.

wittenberg/MZ. - Die Handballfans dürfen sich am Wochenende auf zwei Knüller freuen. Da ist das große Derby in Coswig und der vorletzte Auftritt – zumindest in dieser Saison – vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz in der Stadthalle in der Mitteldeutschen Oberliga.

Druck erst in einer Woche

Und jetzt kommt es knüppeldick für die Gastgeber. Am Sonntag – Anwurf ist um 17 Uhr – wird der Tabellenzweite aus Delitzsch erwartet. Die Sachsen haben nichts zu verschenken im Titelkampf im Duell mit Tabellenführer Plauen. Der Spitzenreiter wird am letzten Spieltag in die Lutherstadt reisen. Doch das ist Zukunftsmusik. Die Grün-Weißen müssen jetzt im Fernduell mit Apolda um Rang zwölf, der Klassenerhalt bedeuten kann, für den Ligaverbleib punkten. Marco Hüls sieht trotzdem der Partie gegen Delitzsch gelassen entgegen. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt der Trainer, aber etwas zu gewinnen: Bonuspunkte. „Druck haben wir in einer Woche. Da müssen wir in Hermsdorf punkten“, so der Coach. Für die schwere Aufgabe am Sonntag kann der Übungsleiter auf seine Bestformation zurückgreifen. Unterdessen bastelt SV-Manager Patrick Pusch schon am Kader für die neue Saison.

Die ersten Abgänge stehen bereits fest. So zieht es Nicolas Neumann in die dritte Liga zum HC Burgenland, und Moritz Brodowski wechselt zum Ligakonkurrenten nach Köthen. Steve Baumgärtel hört auf. „Das war von vornherein nur als Interimslösung für den verletzten Nico Elias geplant“, so Hüls. Neuzugänge konnten bisher nicht verpflichtet werden. „Wir sind mit neuen Spielern im Gespräch. Es gibt aber noch nichts Konkretes“, so der Coach.

In der Coswiger Stadtsporthalle wird am Samstagabend – Anwurf ist 18 Uhr – kein Platz frei bleiben. Es kommt zum großen Derby in der Verbandsliga der Männer zwischen Coswig und den Apollos. Es geht nicht nur um das Prestige, sondern auch um die Podestplätze. Da sind die Gastgeber als Vierter etwas mehr im Zugzwang als der Zweite und Vizemeister des Vorjahres. Im Hinspiel sind die Vorzeichen genau umgekehrt. Das Spektakel endet vor 269 Zuschauern 28:28. Die Fans beider Lager feiern das Remis frenetisch. „Wir freuen uns auf das Derby und hoffen auf eine volle Halle. Wir spielen zu Hause und wollen natürlich gewinnen. Es wird knapp. Aber Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Die Fans dürfen ein spannendes Spiel zwischen zwei guten Mannschaft erwarten“, sagt der Coswiger Trainer Sven Schiller, dem die Bestformation zur Verfügung steht.

Tomas Pavlicek - hier beim Erfolg über Dresden - gehört zu den besten Torjägern in Mitteldeutschland. (Foto: Sascha Graf)

Die Gäste haben da ein paar Probleme mehr. „Aufgrund unserer Personalsituation ist Coswig der Favorit. Die Gastgeber stehen aber auch mehr unter Druck als wir, weil sie auf die Podestplätze wollen und gegen uns schon lange nicht mehr gewonnen haben. Im Vorjahr haben wir in beiden Partien gesiegt. Wir wollen auch dieses Mal etwas mitnehmen“, sagt Apollos-Trainer Jens Beese, der eine „volle Halle“ erwartet und eine Stimmung, die „manchmal grenzwertig, aber gigantisch ist“.

Tolle Stimmung im Harz

Möglicherweise geht es auch in der Sachsen-Anhalt-Liga heiß her. Die Radiser Männer reisen zum Mittelfeldduell in den Harz nach Wernigerode. Anwurf ist am Samstag um 17 Uhr. „Ich habe mir sagen lassen, die Stimmung in der Halle ist toll. Ich selber habe noch nie in Wernigerode gespielt“, so der Radiser Kapitän Eugen Johannes vor der Partie beim guten Aufsteiger. „Wir sind gespannt auf das, was uns erwartet und wollen etwas Zählbares mitnehmen“, so der Spielführer. Die Radiser fahren fast in Bestbesetzung – fehlen wird der Langzeitverletzte Götz Johannes – in den Harz.