Wittenbergs Bürgermeister Kirchner bekräftigt Absicht für Beitritt zur bundesweiten Tempo-30-Initiative

Beitritt zu „Lebenswerte Städte“ kündigt Kirchner erneut an.

Wittenberg/MZ - Bürgermeister Jochen Kirchner hat noch einmal die Absicht der Lutherstadt Wittenberg bekräftigt, der bundesweiten Tempo-30-Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten. Er kündige am Montagabend im Bauausschuss eine entsprechende Beschlussvorlage an. Man verspreche sich davon auch „mehr Rückenwind“ für Tempo 30 in der Zahnaer Straße des Stadtteils Labetz. Bisher ist die Stadt mit dieser Forderung beim Landkreis krachend gescheitert, auch der zuletzt vierte Versuch vor wenigen Monaten schlug wie berichtet fehl.

Rückenwind für Labetz

Man werde erneut in Widerspruch gehen, sagte Kirchner. Die von der Verkehrsbehörde für die Ablehnung zugrunde gelegten Zahlen seien coronabedingt „nicht gerechtfertigt“, so der Bürgermeister.

Im Bauausschuss des Stadtrats wurden beide Ankündigungen positiv aufgenommen. Reinhild Hugenroth (Grüne) versah ihr Lob für den geplanten Beitritt zur Tempo-Initiative allerdings mit der spitzen Bemerkung, Wittenberg würde offenbar von Coswig, so wörtlich, „abkupfern“, was Kirchner wiederum zurückwies.

Die Initiative „Lebenswerte Städte“ zielt darauf, Kommunen per Gesetz zu erlauben, selbst Tempo 30 festzulegen, wo sie es wünschen. Dies ist bisher nur sehr begrenzt möglich, etwa vor Kitas und Schulen. Ob dies künftig dann auch an Bundesstraßen möglich sein soll, blieb offen. Details seien noch nicht bekannt, antwortete Kirchner auf eine Frage von Helmut Zühlke (CDU).

Warten auf Umgehung

„Nur ein Verkehrsschild hinzustellen reicht nicht“, warnte unterdessen Stefan Kretschmar (Freie Wähler). Dies zeige derzeit etwa die Wittenberger Straße „Am Bach“. Kretschmar brachte erhöhte Querstreifen ins Spiel, um der Aufmerksamkeit der Autofahrer etwas nachzuhelfen.

Zurück nach Labetz, wo die Situation auf der L 126 seit Jahren gerade wegen des geplanten Neubaus der Landesstraße, die dem Ort Entlastung bringen soll, für Radfahrer - und Fußgänger - unbefriedigend ist. Der Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für diese Umgehungsstraße sei für 2021 geplant, sagte Kirchner jetzt unter Berufung auf die Landesstraßenbaubehörde. Das Jahr ist fast vorüber.