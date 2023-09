Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Am Ende war die Wittenbergerin noch froh über das Urteil: „Ich hatte mit drei Jahren gerechnet“, bemerkte sie nach der Verhandlung am Donnerstag im Amtsgericht. Ins Gefängnis muss sie trotzdem, und zwar für ein Jahr. Ihr Vergehen: wiederholte Diebstähle in verschiedenen Drogerien und Lebensmittelmärkten in Wittenberg.