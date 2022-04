Wittenbergerin erstattet Anzeige wegen sexueller Belästigung

Wittenberg/MZ - Eine 23-jährige Frau ist nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen in der Nähe des Wittenberger Hauptbahnhofes sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe die Frau angegeben, gegen 9.35 Uhr in der Friedrichstraße nahe der dortigen Frauenarztpraxis von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und belästigt worden zu sein.

Als sie den Täter daraufhin wegschubste, soll er sich in Richtung Hauptbahnhof entfernt haben. Die Beamten konnten ihn kurz darauf am Bahnhof feststellen. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Er streitet die Tat laut Polizei ab. Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer (03491) 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.