Wittenberger wollen auf dem Rad bis Japan

Reinsdorf/MZ - Haben wir wirklich an alles gedacht? Was ist überflüssig, was muss unbedingt mit? Diese Fragen schießen Anne Pannier und Ersin Uyanik am Tag vor dem großen Start durch den Kopf. Das junge Ehepaar, das sich einen kleinen Bungalow in Reinsdorf eingerichtet hat, kniet vor den Gepäcktaschen. Kleidung für warme und kalte Tage? Check! Zelt, Schlafsäcke, Isomatten und Kochutensilien? Längst schon verstaut! Werkzeug und Ersatzteile? Auch dabei. Dann kann es ja losgehen - auf eine Tour, die weit mehr als ein kleiner Wochenend-Trip werden soll. Für die 33-Jährige und ihren Partner geht es nämlich auf eine Reise rund um den Globus - nicht etwa mit dem Auto, sondern mit den eigenen Fahrrädern. Das große Ziel der beiden: die Türkei und dann Japan in rund 15.000 Kilometern Entfernung.