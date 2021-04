Wittenberger Wahlsieger wird verpflichtet

Leon Schöpke möchte für frischen Wind in der Kommunalpolitik in Bitterfeld-Wolfen sorgen und mit Grün-Weiß den Oberliga-Klassenerhalt sichern.

Leon Schöpke wechselt aus Wolfen in die Wittenberger Stadthalle.

Wittenberg - Patrick Pusch präsentiert mit Leon Schöpke bereits den dritten Neuzugang für die Mitteldeutsche Oberliga der Handball-Männer. Der Manager vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz stellt seinen Linksaußen auf der Facebook-Seite des Vereins vor. „Vielen wird auffallen, dass der Steckbrief stark dem von Niklas Köckeritz gleicht“, so der Experte fast entschuldigend.

Duo vom goldenen Jahrgang

Tatsächlich kommen die beiden jungen Männer - der Dritte im Bunde ist Pascal Hernig aus Kühnau (die MZ berichtete) - aus Wolfen und haben seit der Jugend zusammen gespielt. Das Duo zählt zu den tragenden Säulen des goldenen Wolfener Jahrgangs, der zunächst im Nachwuchsbereich mehrfach bei Landesmeisterschaften - unter anderem mit dem Titelgewinn in der B-Jugend - für Aufsehen sorgte und zu einem Großteil 2019 als Männer die Rückkehr in die Sachsen-Anhalt-Liga schaffte.

Stefan Gragert, der die HSG-Männer zusammen mit Harry Renner trainiert, sagte damals: „Wir unterstützen die Jungs in ihrem Werdegang, und irgendwann müssen wir vielleicht mal in den sauren Apfel beißen und jemanden ziehen lassen.“ Jetzt passiert das sogar im Doppelpack.

Schöpke, der Thalheimer, bleibt aber seiner Heimatstadt weiter verbunden. Der 21-Jährige ist im Superwahljahr 2021 der erste Wahlsieger. Er wird am vergangenen Wochenende in das Jugendparlament von Bitterfeld-Wolfen gewählt. Der Vermessungstechniker erhält mit einen weiteren Bewerber die meisten Stimmen der Kandidaten überhaupt. „Na, Gott sei Dank“, kommentiert der junge Mann seinen persönlichen Triumph. Und das unterstreicht: Er strebt nicht nur Erfolge im Handball an.

Mit dem Slogan: „Die Stadt sollte moderner, attraktiver und auch jugendlicher werden“, ist er in den Wahlkampf gezogen und hat sicherlich auch von seinem bekannten Handballgesicht profitiert. Schöpke ist fest von möglichen Veränderungen überzeugt. Er möchte über den Sport hinaus etwas für Kinder und Jugendliche erreichen. Es geht eben um attraktive Angebote.

Eine Disco nennt erst als ein Beispiel. Dass dies eher eine marktwirtschaftliche Frage sei, lässt er nicht gelten. „Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen“, verteidigt er seine Ansicht und denkt durchaus über eine Karriere in der Lokalpolitik nach. Dabei wolle er sich aber nicht an eine Partei binden.

Marsch in Richtung Spitze

Sportlich ist das anders. Da gehört er jetzt zu den Grün-Weißen in der Stadthalle und zieht - Zufall oder nicht - durchaus Parallelen zur Politik, wenn er sagt: „Das junge Team hat Perspektive.“ Allerdings zählt erstmal die Gegenwart. „Schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern“, nennt er als Nahziel. Der 21-Jährige möchte aber in den nächsten Jahren kontinuierlich in Richtung Tabellenspitze marschieren.

So hat er es praktisch schon in der Jugend getan. „Ich spiele seit dem zehnten Lebensjahr Handball. Dabei zeichnet mich mein Ehrgeiz, Teamfähigkeit und der Wille, mich immer weiterzuentwickeln, aus“, erzählt er. Seinen neuen Trainer - „Das ist aber paar Jährchen her.“ - kennt er bereits als Coach der Anhalt-Jugendauswahl. (mz/Michael Hübner)