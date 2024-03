Wittenberg/MZ. - Wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ist ein Mann aus Wittenberg Anfang der Woche vor dem Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 11.250 Euro verurteilt worden.

Im Zuge von Durchsuchungen wurden bei dem 50-Jährigen, der als Jäger und zudem als Waffenhändler aktiv ist, zwei so genannte Zielscheinwerfer und ein Laserzielgerät gefunden. Eine Ausnahmegenehmigung besitzt der Mann laut Staatsanwaltschaft dafür nicht. Die Zielscheinwerfer soll er im Internet bei einem chinesischen Händler bestellt haben.

Hintergrund Schweinepest

Der Angeklagte leugnet das nicht, allerdings hat er umfangreiche Erklärungen parat. Die Geschichte, erläutert er jetzt vor Gericht, gehe auf die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zurück. Er habe in dem Zusammenhang Kontakt zu verschiedenen Behörden gehabt, darunter zum Veterinäramt und zur unteren Waffenbehörde des Landkreises.

Es sei um Tests gegangen, wie damit umzugehen sei. Der Angeklagte spricht von „Neuland“, vom Einfangen der Wildschweine durch Fallen und von der Frage, wie sie dann „tierschutzgerecht“ getötet werden können. Ein Problem, das immer wieder auftauche, sei das der Beleuchtung in der Nacht. Zielscheinwerfer sind laut dem Angeklagten „eine saubere Methode, um die Tiere zu töten“. Das sei so durchgesprochen worden: „Alle wussten Bescheid. Es gab keine Geheimnisse.“

Und was das Laserzielgerät betrifft, das sei mit einer Kundenwaffe zu ihm gelangt. Es sei zur Vernichtung bestimmt gewesen.

Dass der Angeklagte genau wusste, dass es sich um verbotene Gegenstände handele, betont unterdessen der Staatsanwalt. „Es mag sein, dass er sie verwenden durfte. Aber er hätte sie nicht erwerben dürfen.“ Und er hätte das Laserzielgerät nicht annehmen dürfen. Die Frage, ob eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der Waffenbehörde denn existiert, die besagten Zielscheinwerfer, die lediglich eine reine Lichtquelle seien, einzusetzen, verneint der Wittenberger auf der Anklagebank: „Es war mündlich.“

Das bestätigt bei der Verhandlung am Montag ein Vertreter der Behörde. Es brauche, sagt er, eine Lichtquelle, um die Schweine tierschutzgerecht in den Käfigen zu erschießen. Im Übrigen, so der Zeuge, gehe es nicht allein um die Afrikanische Schweinepest, sondern eben auch um Wildschweine in urbanen Gebieten: „Das war eine zusätzliche Motivation, etwas zu tun. Es gab dringenden Handlungsbedarf.“ Der Zeuge beschreibt auch das Dilemma, vor dem Jäger nachts öfter stünden. Es sei in der Praxis nicht einfach, Hund, Gewehr und Lampe unter einen Hut zu bekommen. Folglich sei eine Variante, die Lampe „irgendwo zu befestigen“, etwa an der Waffe. Darüber ist tatsächlich gesprochen worden, so der Zeuge. Dass das nur mit einem Antrag beim Bundeskriminalamt statthaft sei, wendet Richter Ronald Waltert ein: „Ist der gestellt worden?“ Antwort: „Nein.“

Auch der Staatsanwalt hakt nach: „Wurde die Genehmigung erteilt, so ein Gerät zu kaufen?“ Der Angeklagte, so die Antwort des Zeugen nach längerem Zögern, habe aus der Diskussion wohl ableiten können, „dass ich Ja sage.“ Er sei einverstanden gewesen, habe aber keine Genehmigung erteilt, die er auch gar nicht hätte erteilen dürfen.

Besser nicht nachfragen

Im Übrigen sei es ein Prozess über Monate hinweg gewesen. Ob er denn gewusst habe, dass der Mann solche Zielgeräte besitzt? Der Zeuge darauf: „Ich habe vorsichtshalber nicht danach gefragt.“

Als zweiter Zeuge ist am Wittenberger Amtsgericht einer der Ermittler gehört worden, der bei der besagten Durchsuchung in dem Gebäude anwesend war. Der Zielpunktlaser wurde damals nach seinen Worten in der Werkstatt im Obergeschoss des Hauses gefunden, die Zielscheinwerfer allerdings seien nach seinem Eindruck für den Verkauf bestimmt gewesen. Sie hätten sich nämlich originalverpackt in einem Aufsteller im Verkaufsraum befunden.

In einem ausführlichen Plädoyer erklärt der Staatsanwalt, dass sich die Vorwürfe bestätigt haben. Er betont, dass Erwerb, Besitz und Führen der Zielscheinwerfer laut Waffengesetz verboten sind. Das sei dem Angeklagten bekannt. Das Argument, er habe in behördlichem Auftrag gehandelt, lässt der Staatsanwalt nicht gelten. Eine Genehmigung liege nicht vor, der Mann versuche sich herauszulavieren. Die Aussage des Behördenvertreters, dass so etwas sinnvoll sein könnte, entlaste ihn nicht. „Er hat sich die Situation schön gedacht.“ Erschwerend komme hinzu, dass die Zielscheinwerfer in einem Warenaufsteller entdeckt wurden. Und den Laser, den hätte er nicht entgegennehmen dürfen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 75 Euro.

Verteidiger Friedrich S. Fülscher räumt die Strafbarkeit ein, betont allerdings, dass sein Mandant sich um Einklang mit der Waffenbehörde bemüht habe. Zudem sei es um das „tierschutzgerechte Erlegen von Wildschweinen“ und um Prävention in Sachen Afrikanische Schweinepest gegangen. „Hätte er den Antrag gestellt, hätte er die Genehmigung erhalten.“ Im Übrigen erschließe sich vielen nicht, warum das Montieren einer Taschenlampe auf einer Waffe nicht erlaubt sein soll. 50 Tagessätze, so der Anwalt, sollten ausreichend sein. Auch deshalb, weil es um die berufliche Existenz seines Mandanten gehe.

Keine Genehmigung

Das Urteil lautet wie erwähnt: 150 Tagessätze je 75 Euro. „Dass die Genehmigungen fehlen, war Ihnen bekannt“, sagt Richter Waltert. Man habe es sich leicht gemacht. „Aber der Zweck heiligt nicht die Mittel.“ Auch wenn es um öffentliches Interesse gegangen sein mag, ein Verstoß gegen das Gesetz sei es eben auch.

Waltert weist zudem auf die Zielscheinwerfer im Verkaufsständer hin und auf die Annahme des Lasergerätes: „Das ist nicht zu erklären mit dem Gemeinwohl.“