Das Wittenberger Unternehmen „myCare“ beteiligt sich am „Tag der Berufe“ und lädt junge Leute ein zu einem Blick hinter die Kulissen.

Rundgang bei „myCare“ in Wittenberg: Unter anderem der Bereich der Verpackung wurde Schülern und Eltern gezeigt.

Wittenberg/MZ - Ausbilder und künftige Auszubildende zusammenbringen, jungen Leuten Orientierung bieten, nicht zuletzt das ist das Ziel des „Tages der Berufe“, den die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost in der bundesweiten „Woche der Ausbildung“ organisiert. Der findet auch in Wittenberg statt, mit wachsender Resonanz, wie Thomas Wildgrube berichtet. Er spricht von mehr als 100 Betrieben, die sich beteiligen und von knapp 350 interessierten Schülern im Bereich der hiesigen Arbeitsagentur, die an Schulen und mit Flyern für die Aktion warb. Zu den Unternehmen, die Türen öffneten, gehörte die Versandapotheke „myCare“.