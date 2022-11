Wittenberger Vereine stellen wieder einen Weihnachtsmarkt auf die Beine

Erstmals seit 2019 gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt der Vereine. Was auf dem Kirchplatz geplant ist und warum Corona eine Zäsur darstellt.

Wittenberg/MZ - Es ist ein Kraftakt, jedes Mal, aber einer, der Spaß macht und auch Lohn einbringt, ideellen Lohn. Am zweiten Adventswochenende findet auf dem Wittenberger Kirchplatz, im Schatten des großen nebenan, wieder ein besonderer Weihnachtsmarkt statt, der „Weihnachtsmarkt der Vereine“. Eine durch und durch ehrenamtliche Angelegenheit und ein „großer Familienmarkt“, wie Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) die Veranstaltung am Dienstag in seiner wöchentlichen Pressekonferenz titulierte.