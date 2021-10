Wittenberger Tourist-Info wird erneut besondere Professionalität bescheinigt

Wittenberg/MZ - Die Touristen-Information der Lutherstadt Wittenberg darf sich für weitere drei Jahre mit dem „i“ schmücken. Das Zertifikat - weißes „i“ auf rotem Grund - bescheinigt der von der Glücksburg Consulting AG im Auftrag der Stadt betriebenen Anlaufstelle für Touristen eine besondere Professionalität.

„Mich freut Ihre Leidenschaft für die Sache“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Martin Schulze, zu Leiterin Kristin Ruske. Schulze hatte das Zertifikat am Montag überbracht. Die Touristen-Info bekommt das Gütesiegel bereits zum dritten Mal. „Von hier geht letztlich die ganze Wertschöpfung für die Stadt aus“, betonte Schulze den Stellenwert des Tourismus für Wittenberg. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) zeigte sich denn auch „sehr, sehr dankbar“ für die von Ruske und ihren Kolleginnen und Kollegen geleistete Arbeit. 2022 steht in Wittenberg übrigens die Neuvergabe des Tourismusgeschäfts an. 14 Mindestkriterien hat eine Touristen-Info zu erfüllen, die mit dem „i“ werben möchte.

Dazu zählen etwa die Erreichbarkeit, Sprach- und Sachkenntnisse des Personals, Verfügbarkeit der Angebote und auch der Web-Auftritt. Mindestens 80 der 120 möglichen Punkte muss man erreichen. Hatte es zunächst geheißen, das genaue Abschneiden obliege neuerdings der Geheimhaltung, wurde am Mittwoch nachgeschoben, dass die Wittenberger Touristen-Info satte 108 Punkte sammeln konnte bzw. 90 Prozent erreicht hat. Damit, zeigte sich Ruske erfreut, liege man deutlich über dem Landes- und dem Bundesdurchschnitt von 86 bzw. 81 Prozent. Beiderseits gewürdigt wurde bei dieser Gelegenheit die langjährige Zusammenarbeit zwischen den städtischen und den regionalen Touristikern. Mit Ruske verbinde sie „fast eine private Freundschaft“, sagte die Geschäftsführerin der ebenfalls in Wittenberg ansässigen Welterberegion, Elke Witt. Dass es den Wittenbergern um Ruske, wie diese betonte, gelungen ist, eine ganz neue Zielgruppe zu erschließen, könnte sich schon bald auch in der Welterbe-Card des Regionalverbands niederschlagen: Man arbeite für 2022 an einer Version für Familien, sagte Witt.