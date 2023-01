Wittenberger Tierpark hat mehr Höhepunkte als Tiefpunkte erlebt

Wittenberg/MZ - Nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im Tierreich hatte das vor kurzem verabschiedete Jahr Höhen und Tiefen bereitgehalten: Angefangen von putzigen Tiergeburten über neue Bewohner im Tierpark bis hin zu plötzlichen Todesfällen – und zuletzt dem Einbruch in die Futterküche der kleinen Zooanlage im Herzen von Wittenberg. Das Jahr 2022 war turbulent, aber dennoch mit so manchen Höhepunkten gespickt, wie die Vize-Tierparkleiterin Lisa Krautschick resümiert. Was Besucher und Tierpfleger im jüngst vergangenen Jahr besonders beschäftigte, hat die MZ in einem Rückblick zusammengefasst.