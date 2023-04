Zehn Teams aus dem Landkreis Wittenberg starten am Samstag in Nordhausen. Wie die Chancen für Norman Dürr und Co. stehen.

Wittenberger Teams treten bei Rallye in Thüringen an - Wie ihre Erfolgschancen sind

Wittenberg/MZ - Mit dem Start der Roland-Rallye Nordhausen am Samstag und dem gleichzeitig dritten Lauf zum Schotter-Cup kommt der Tross der Rallyefamilie nun in Thüringen an. Aus dem Wittenberger Landkreis machen sich zehn Club-Teams auf den Weg, um in Wertung um den besten Punktestand an den Start zu gehen.