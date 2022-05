Wittenberger Stadträtin und Arbeitgeberin streitet vor Gericht erneut um Kündigungen und ausstehenden Lohn

Wittenberg/MZ - - Nachdem es bereits in ihrer Wittenberger Seniorenassistenz „Gute Fee“ juristischen Streit mit dem Personal gegeben hatte, gibt es nun Ärger zwischen Teilen der Belegschaft des „Corona Schnelltest Service Wittenberg“ und der FDP-Lokalpolitikerin und Inhaberin Manuela Fußy. Bei der MZ meldeten sich mehrere ehemalige Mitarbeiter, die fristlos gekündigt wurden und beklagen unter anderem ausstehende Lohnzahlungen. Fußy betreibt nach eigenen Angaben als Einzelunternehmerin mehrere Testzentren im Landkreis, unter anderem in Wittenberg und Jessen, zeitweise auch in Globig.