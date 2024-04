Stadträte regen zentrale Feuerwerksplätze in der Stadt an und wollen einen Kompromiss finden. Schutz von Menschen und Tieren soll im Vordergrund stehen.

Wittenberg/MZ/JJT. - Ein gemeinsamer Antrag mehrerer Fraktionen im Wittenberger Stadtrat soll eine Diskussion über mögliche örtliche Böllerverbote in der Lutherstadt anstoßen. Wie es in dem Papier, das dem Stadtrat bei der kommenden Sitzung am 30. April vorgelegt werden soll, heißt, soll die Stadtverwaltung prüfen, welche Orte am Silvesterabend besonders geschützt werden müssten. Dabei gehe es den Antragstellern um Seniorenheime, Krankenhäuser, Flüchtlingsunterkünfte in zentraler Lage, Stallungen, den Tierpark oder das Tierheim.

„Zudem unterstützen alle unterzeichnenden Fraktionen die Überlegung, mehrere zentrale Feuerwerke zu organisieren. Hierbei könnten sowohl Vereine als auch Unternehmen mitwirken. Die konkrete Ausgestaltung soll im Laufe des Jahres erfolgen“, so der Antrag von SPD, Linken, Grünen und die Partei, der mit dem Titel „Silvester 2024 anders feiern“ überschrieben ist.

Als Begründung wird der Jahreswechsel 23/24 angegeben, der durch „unschöne Szenen mit verschreckten Menschen und Tieren“ gekennzeichnet gewesen sei, ebenso wie viele Silvesterfeiern zuvor. Die böllerfreie Corona-Zeit sei an dieser Stelle angenehmer gewesen. Die Initiatoren schreiben auch: Generelle Verbote von Feuerwerken sind nicht hilfreich. Ein guter Kompromiss solle gefunden werden. Feiern gehöre zum Jahreswechsel dazu, es bleibe noch das Jahr über Zeit, um Vorschläge zu prüfen und auszugestalten. Die Bürger seien hierzu eingeladen.

Zu den Unterzeichnern gehört auch Reinhard Rauschning (SPD), der Pferde hält. Beim jüngsten Jahreswechsel hatte es Diskussionen zwischen ihm und einem Partygast in Reinsdorf gegeben, weil die Tiere damals wegen des Feuerwerks scheu geworden waren (die MZ berichtete).