Wittenberger Stadtrat stimmt über „Urbanes Gebiet“ in Piesteritz ab

Im Rathaus soll am Mittwoch über Kita-Einrichtungen und das umstrittene "Urbane Gebiet" in Piesteritz abgestimmt werden.

Wittenberg/MZ - Nach längerer Abstinenz aber gerade noch fristgerecht - die letzte Sitzung ist bald acht Wochen her - kommt der Stadtrat von Wittenberg an diesem Mittwoch, 30. März, zu seiner monatlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen abschließende Entscheidungen zu zwei wichtigen Themen. Es geht zum einen um das Pilotprojekt für noch womöglich weitere Kita-Kooperationen, auf das sich Kreis, Stadt und der freie Träger Kindertagesstättenwerk für die beiden Kitas „Wortschatzpiraten“ und „Schnatterinchen“ verständigt haben. Dank dieser Einigung ist die in der Öffentlichkeit hoch umstrittene Kündigung der Stadt über die Kita-Gebäude an der Schillerstraße per 1. August 2022 Makulatur (die MZ berichtete).