Nur noch knapp zwei Monate trennen Wittenberg vom Stadtfest. Am Montag beginnt der Ticketverkauf. Was bleibt und was sich ändert.

Wittenberg/MZ - Keine zwei Monate mehr trennen die Wittenberger von ihrem Stadtfest, „Luthers Hochzeit“. Zum 27. Mal wird die Großveranstaltung in der Altstadt Menschen aus Stadt und Kreis und auch von weiter her anziehen, Termin ist in diesem Jahr der 9. bis 11. Juni. Bereits am kommenden Montag, 17. April, beginnt der Ticketverkauf. Und einen Luther gibt es auch schon. Er heißt sogar Luther, Jens Luther, und sein Gewand wird schon geschneidert im Trachtenverein. Der Architekt mit Veranstaltungserfahrung aus Rudolstadt ist als Angehöriger des Jahrgangs 1968 einen Tick älter als weiland der Bräutigam Luther, dafür ist es den Wittenbergern aber dem Vernehmen nach gelungen, auch seine Lebensgefährtin zu verpflichten, als Katharina, was sonst. Sobald das neue Gewand sitzt, soll das Jubelpaar dem Publikum vorgestellt werden.