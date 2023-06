Wer es mag, an lauschigen Abenden Filme unter freiem Himmel zu sehen, ist im Cranach-Hof am Markt richtig. Was das Programm diesmal zu bieten hat.

Wittenberg/MZ - Das Sommerkino in Wittenberg wird es auch in diesem Jahr geben. Bereits am Samstag startet die 24. Auflage der beliebten Reihe, die von Exil e.V. und Cranach-Stiftung veranstaltet wird. Auftaktfilm ist der Thriller „The Circle“ mit Emma Watson und Tom Hanks, in dem es um ein gigantisches Internet-Unternehmen in San Francisco geht, das die Welt dominieren will.