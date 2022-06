Wittenberger sind vom Krieg in der Ukraine geschockt - Einschätzungen fallen unterschiedlich aus

Wittenberg/MZ - Am frühen Morgen hat Olena Reinhold von dem russischen Angriff auf die Ukraine erfahren. „Ein Schock“, sagt sie: „Viele weinen. Es ist schrecklich.“ Wie es weiter geht, wisse keiner so genau. „Ich erhalte ständig neue Nachrichten.“ Olena Reinhold stammt aus der West-Ukraine, aus der Gegend um Lviv. Sie lebt seit rund 20 Jahren in Wittenberg, ist deutsche Staatsbürgerin, hat aber nach wie vor etliche Kontakte in die alte Heimat. Zahlreiche Freunde sind dort, vor allem aber ihre Tochter und der Enkelsohn. Um die sorgt sie sich nun besonders.