Wittenberger Schwan Costa bleibt weiterhin verschwunden

Das ist nicht Costa. Auf dem Wittenberger Schwanenteich fehlt seit mehreren Tagen das Männchen. Zuletzt ging es an Land spazieren.

Wittenberg/MZ - Von „Costa“ fehlt nach wie vor jede Spur. Der stadtbekannte Schwan, der bis Anfang der Woche sein Zuhause am Wittenberger Schwanenteich hatte, ist nach wie vor verschollen. Das Tier war am Dienstag wie berichtet mehrfach ausgerückt, an der nahen Lutherstraße gesichtet und mindestens zwei Mal ins Wasser zurückgetrieben worden. Ab Nachmittag aber blieb der männliche Schwan verschwunden, der aufwendigen, mehrstündigen Suche war kein Erfolg beschieden. „Diva“, seine Partnerin, muss seither allein ihre Runden drehen.