Wittenberger Schüler erhalten Stipendien vom Lions-Club

Sechs der acht Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg haben am Donnerstag auf dem Lutherhof ihre Urkunden vom Lions-Club, hier mit Präsident Alexander Fuchs, erhalten. Der Club fördert die Jugendlichen mit Stipendien.

Wittenberg/MZ - Acht Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Friedrichstadt in Wittenberg erhalten Stipendien des örtlichen Lions-Clubs. Die Übergabe der Urkunden fand am Donnerstagabend am Denkmal für Zivilcourage auf dem Lutherhof statt. Für ein halbes Jahr bekommen die Mädchen und Jungen, von denen zwei nicht vor Ort dabei sein konnten, monatlich nun 20 Euro. Was sich für manchen vordergründig nicht viel anhören mag, kann im Einzelfall eine große Unterstützung sein, wenn es darum geht, sich einen Wunsch zu erfüllen, vielleicht ein neues Buch zu erwerben oder, zum Beispiel, an einer außerschulischen Klassenaktivität teilzunehmen. Vor allem aber ist es eine Anerkennung, die, wie es gegenüber der MZ der Lehrer Ingo Balzereit sagte, Auswirkungen hat: Schließlich machen die jungen Menschen die Erfahrung, dass es „nicht umsonst“ ist sich einzusetzen.