Wittenberg/MZ - Was er mit dem Geld anfangen wird, da ist sich John Philipp Spiske noch nicht so sicher. Dass er sich freut über diese Anerkennung, das ist dem Siebtklässler aber deutlich anzusehen. Er unterstütze seine Mitschüler auf „leise Art“ beim Lernen, sorge für ein gutes Klima in der Klasse, für ein soziales Miteinander und moderiere bei Konflikten, heißt es in der Begründung.

