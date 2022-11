Wittenberger Schmetterlingspark geht in die Winterpause

Seit Sonntag ist die Anlage in der Rothemarkstraße für Besucher geschlossen, die verbliebenen Falter ziehen um. Wie das Jahr gelaufen ist und was Kersten Liebold 2023 vorhat.

Wittenberg/MZ - Die Idee, die Saison in diesem Jahr wegen der Ferien um eine Woche zu verlängern, erwies sich als absolut richtige Entscheidung. „Letzte Woche war noch mal richtig gut!“, freut sich Kersten Liebold vom „Alaris Schmetterlingspark“ in Wittenberg. Dabei hatte der Saisonstart gar nicht so gut ausgesehen, denn ihm war ein beinahe wortwörtlich krachendes Finale im vergangenen November vorausgegangen.