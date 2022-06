Wittenberger schlägt neuen Namen für Stadtbibliothek vor: Sie soll nach Gründer Louis Gast benannt werden

Wittenberg/MZ - Geht es nach dem Wittenberger Stadtrat Richard Thomas (Freie Wähler), dann könnte die bislang namenlose und gerade sanierte Stadtbibliothek nach Louis Gast benannt werden. Er gilt als Begründer der Einrichtung, was womöglich nicht vielen bekannt ist. Positive Resonanz scheint es bereits im politischen Raum zu geben, jedenfalls habe Horst Dübner (Die Linke) ihn, Thomas, unlängst im Stadtrat informiert, dass seine Fraktion den Vorschlag einbringen könnte.

Über die Namensbenennung hinaus kann Thomas, der auch Mitglied im örtlichen Rotary Club ist, sich zudem eine Gedenktafel für Gast vorstellen. „Wenn es die Stadt wünscht“, würde er sich als Vorsitzender der Rotary-Arbeitsgruppe „Wittenberger Gedenktafeln“ darum kümmern. Louis Gast hätte dann Tafel Nr. 132.

Kaufmann und Ehrenbürger

Bereits 2020 hat Thomas versucht, mit einem Aufsatz im „Heimatkalender“ Louis Gast ins Bewusstsein der Stadt zurückzuholen. Unter dem Titel „Ein (fast) vergessener Wittenberger“ macht er darin bekannt mit dem Kaufmann, Mäzen und Ehrenbürger, der am 17. August 1819 in Wittenberg geboren wurde. Über das Elternhaus, seine Schulbesuche und welche Ausbildung er erlangte, sei wenig bekannt. Als junger Mann habe Gast ein Geschäft für Ausschnittwaren gegründet, das er mangels Umsatz im August 1847 auflöste. Er habe dann als Kaufmann von seinem Bruder die Hauptagentur der Magdeburger Feuer-Versicherungsgesellschaft in Wittenberg übernommen. „Mit 37 Jahren verließ Gast 1856 seine Heimatstadt und ging als Geschäftsmann nach Dresden. Es ist anzunehmen, dass er in der sächsischen Residenzstadt in der Versicherungsbranche zu Reichtum gelangte“, schreibt Thomas und auch, dass die Verbindung zu seiner Geburtsstadt nie abriss. Als Mäzen für die „Volksbildung“ machte Gast sich einen Namen.

Am 10. Mai 1871 schenkte Gast also der Wittenberger „Fortbildungsschule“ 500 Taler, um armen Kindern unentgeltlichen Unterricht zu verschaffen. Später erhielt diese Schule weitere 300 Mark. Thomas: „Das Gymnasium, damals ausgesprochene Standesschule, konnte von armen Schülern nicht besucht werden. Hier griff er ein und überwies an den Rat der Stadt 3.000 Mark, damit auch wissbegierige Kinder aus finanziell schwachen Familien höhere Bildung genießen konnten.“

Doch zurück zur Bibliothek: Thomas zufolge erklärte Gast am 11. Juli 1871 durch Ankauf und Schenkung einer Anzahl von Büchern die Schirmherrschaft für die Gründung einer Bibliothek in seiner Heimatstadt. „Das war der Grundstock der am 1. Januar 1872 eröffneten Volksbibliothek Wittenberg mit 136 Büchern ,lehrreichen und nützlichen Inhalts’.“ Gast habe außerdem 100 Taler für Neuanschaffungen beigesteuert.

Zunächst befand sich die Bibliothek in einem Klassenzimmer der Knabenschule in der Jüdenstraße und hatte eine Stunde pro Woche geöffnet. 1873 schenkte er erneut 100 Taler, mit der Bestimmung, die Zinsen dieses Kapitals zur Ergänzung und Erweiterung der Bibliothek zu verwenden. Allmählich nahm die Zahl der Leser und Bücher zu. Es folgten weitere Standortwechsel; seit dem 30. April 1964 befindet sich die Stadtbibliothek in der Schlossstraße 7.

Für wohltätige Zwecke

Gast, der am 18. April 1882 in Dresden starb, hat im November 1875 seiner Geburtsstadt noch mal eine „beträchtliche Summe“ für wohltätige Zwecke geschenkt. Der damalige Bürgermeister Dr. Schild berief eine Sitzung mit den Vorständen der Wohltätigkeitsvereine ein. Gemeinsam wurde beschlossen, das in der Stadt vorhandene und noch nicht gebundene Kapital aller Wohltätigkeitsstiftungen zusammenzulegen und die Errichtung eines Altersheims anzustreben. In der Folge wurde das Kaiser-Wilhelm Augusta-Hospital-Wittenberg gegründet. „Es diente bis in die 70er Jahre als städtisches Altersheim.“ Heute befindet sich in dem Backsteingebäude an der Kreuzung Berliner Straße/Breitscheidstraße die Rettungswache der Johanniter Unfallhilfe. Thomas weiter: „Wenn man weiß, dass Goethes fünfstündiger Aufenthalt am 23. Mai 1778 in Wittenberg eine Gedenktafel am ,Goldenen Adler’ nach sich zog, hätte Louis Gast an diesem Haus in der Berliner Straße oder der Stadtbibliothek längst eine Gedenktafel für sein verdienstvolles Mäzenatentum verdient!“

Am 1. Januar 1872 eröffnete die Volksbibliothek Wittenberg. 150 Jahre später geht nach umfassender Sanierung und Modernisierung die Wittenberger Stadtbibliothek an den Neustart: Zur Wiedereröffnung gibt es am heutigen Sonnabend um 14 Uhr eine Bücherkette vom Alten Rathaus zur Stadtbibliothek in der Schlossstraße. Nach Begrüßungen, neben anderen durch Bürgermeister Jochen Kirchner und Einrichtungsleiterin Katrin Hanß (14.30 Uhr) kann ab 14.45 Uhr das sanierte Gebäude erkundet werden. Für 15.30 Uhr wird die Kinderbuchlesung „Emils Garten“ angekündigt, es liest die Autorin Christine Schmidt-Wichmann. Im Rahmen der Reihe „Wittenberg für dich“ gibt um 16.15 Uhr die Jazzband „wh Reeds“ ein Konzert. Um 17.30 Uhr liest Jan Lipowski aus seinem Buch „Alltag ist heilbar“.

Begleitend zu diesem Programm werden im Hof ein Spielmobil für Kinder sowie ein kleines Bistro aufgebaut. Darüber hinaus empfehlen die Gastgeber, den Tag ab 19 Uhr beim Picknick des Lutherischen Weltbundes im Luthergarten ausklingen zu lassen.