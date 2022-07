Wittenberger räumen ihre Stadt auf

Die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuerwehr reinigte in großer Höhe die Dachrinnen am Gesundbrunnen in Reinsdorf.

Wittenberg/MZ - Die Sonne lacht sich eins. Wer jetzt noch Wintersachen trägt, ist selber schuld. Das Wetter könnte besser nicht sein an diesem Freitag, zu diesem Zweck und auch an Arbeit mangelt es dank sehr spezieller Mitmenschen ebenfalls wieder nicht. Die Stadt Wittenberg hat zum Frühjahrsputz eingeladen und die Wittenbergerinnen und Wittenberger lassen sich nicht lange bitten. An allein mehr als einem Dutzend offizieller Einsatzorte greifen sie in den fremden Dreck. Auch diesmal beteiligen sich wieder mehrere Hundert Menschen, angemeldet haben sich laut Stadtverwaltung exakt 309.