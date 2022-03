Wittenberger Polizei vermutet Fahrrad-Akku als Ursache für Küchenbrand

In der Wittenberger Theodor-Fontane-Straße brannte es am Mittwochmorgen. Menschen wurden nicht verletzt.

Wittenberg/MZ - Am Mittwoch wurde der Polizei um 10.47 Uhr ein Küchenbrand in der Theodor-Fontane-Straße in Wittenberg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand von einem Fahrrad-Akku ausgelöst worden sein. Das Feuer wurde durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat zur Klärung der genauen Brandursache ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.