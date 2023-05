Wolfgang Löffler hat sich in Berlin erfolgreich der Prüfung zum 4. Dan gestellt. Das große Ziel sind für den Grün-Weißen die Weltmeisterschaften in Abu Dhabi.

Judo - Wittenberger plant zweiten Streich in Fernost

Piesteritz/MZ - Wolfgang Löffler kommt in diesen Tagen aus dem Feiern kaum noch heraus. Kurz nach seiner Party zum 70. Geburtstag erkämpft er sich den 4. Dan. Dabei wäre in Anbetracht seiner Verdienste für den Judo das Verleihen des Expertengrades schon zu seinem persönlichen Jubiläum berechtigt gewesen. „Das wollte ich nicht“, sagt das Ehrenmitglied beim SV Grün-Weiß Piesteritz und stellt sich der Prüfung in Theorie und Praxis.