Wittenberger: Ortsbürgermeister von Straach kritisiert Zustand der Kita

Wittenberg/MZ - Es kommt nicht allzu oft vor, dass der Ortsbürgermeister und Stadtrat Klaus Eckert (Freie Wähler) in der Ratssitzung in eigener, sprich: Straacher Sache das Wort ergreift, wenn doch, dann aber hat es die Angelegenheit vielfach in sich. Jetzt war es mal wieder so weit. Er sorge sich sehr um den Zustand der örtlichen Kindertagesstätte, erklärte Eckert unlängst im Wittenberger Stadtrat und kritisierte dort darüber hinaus, dass der Ortschaftsrat bei entsprechenden Planungen der Stadtverwaltung außen vor gelassen würde.