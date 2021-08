Wittenberger nach Wurf mit Türschloss angeklagt

Dessau/Wittenberg - Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wird sich erst am 6. September mit dem Berufungsverfahren gegen einen Mann aus Wittenberg beschäftigen. Ursprünglich sollte der Prozess am Mittwochvormittag stattfinden. Dem 50-Jährigen wird eine versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Zu dieser soll es bereits vor zwei Jahren, am 2. Juli 2019, im Rahmen einer zivilrechtlichen Vollstreckungsmaßnahme gekommen sein.

Äußerst erbost

Wie von Landgerichtssprecher Frank Straube zu erfahren war, hatte ein Gerichtsvollzieher, den zwei Polizisten begleiteten, einen Schlüsseldienst damit beauftragt, das Schloss einer Wohnungstür auszutauschen. Der später hinzugekommene Angeklagte soll darüber so erbost gewesen sein, dass er in die geöffnete Wohnung eilte, einen Zeigestock aus Fiberglas holte und mit diesem Gegenstand auf zwei Zeugen zuzugehen drohte, die das Geschehen beobachteten.

Während die Polizeibeamten eine Deeskalation der Situation erreichen wollten, indem sie die Zeugen aufforderten, das Areal zu verlassen, bemühte sich der angeklagte Wittenberger zunächst darum, das alte Schloss wieder in die Tür einzubauen.

Allerdings war er offenbar immer noch so aufgebracht, dass er das neue Schließsystem ergriff und es in Richtung der beiden Zeugen warf, die sich in dem Moment schon etwas entfernt hatten. Getroffen wurde von dem Gegenstand keine der Personen. Dass Schloss landete in einer Entfernung von knapp 150 Zentimetern auf dem Boden.

Geldstrafe von 6.000 Euro

Die erste Instanz war von der Schuld des 50-Jährigen ausgegangen und verhängte eine Geldstrafe von insgesamt 6.000 Euro (150 Tagessätze zu jeweils 40 Euro). Zuvor war der Mann kaum strafrechtlich in Erscheinung getreten. Lediglich im Jahr 2017 musste er sich wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Auch in diesem Verfahren war ihm eine Geldstrafe auferlegt worden. (mz)