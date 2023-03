Wittenberg/MZ - Ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis muss ein junger Mann aus Wittenberg, dem gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt wird. Er wurde am Amtsgericht verurteilt. Bewährung wird ihm nicht gewährt, was mit etlichen Vorstrafen zu tun hat und damit, dass er bislang „keine einzige Bewährung durchgehalten“ habe, wie Richter Ronald Waltert in seiner Begründung sagte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.