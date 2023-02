Eine Synagoge hatte Wittenberg nicht, wohl aber so etwas wie ein jüdisches Gemeindeleben. Am Markt 14 fehlt eine Gedenktafel, findet Reinhard Pester.

Wittenberg/MZ - Genau genommen ist es nur ein Blatt, sagt Reinhard Pester. Ein einziges Stück Papier, das belegt, dass Luthers Stadt organisiertes jüdisches Leben beherbergte. Am 3. Oktober 1932 wandte sich der Wittenberger Händler Richard Hirschfeldt („Herren- und Knabenmoden“) per Brief an den Vorsitzenden der Synagogengemeinde in Halle, um diesen um die Erstattung von 100 Reichsmark zu bitten - die von Hirschfeldt vorgestreckte Miete für den „Betraum“, den „wir uns seit einigen Jahren in der IV. Etage im Hause des Herrn Preminger haben einrichten können“.