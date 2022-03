Wittenberger „Mister Zensus“ sucht Hilfe

Wittenberg/MZ - Volkszählungen sind so alt wie das Neue Testament, mindestens, das weiß jedes christliche Kind, das mal die Weihnachtsgeschichte vorgelesen bekommen hat. Heute muss sich keiner mehr wie weiland Maria und Josef und all die anderen beschwerlich in seinen Heimatort aufmachen, auf „dass er sich schätzen lasse“. Heute kommt der Zensus zu uns. Er wollte schon im vergangenen Jahr vorbeikommen, Corona machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung.

Es klingelt an der Haustür

Jetzt also ab dem 16. Mai 2022: Auch im Landkreis Wittenberg werden Haushalte dann Besuch bekommen von so genannten Erhebungsbeauftragten. Diese ehrenamtlichen Helfer im Auftrag des Staates werden Angaben abfragen, die von der blanken Zahl der im Haushalt lebenden Personen bis hin beispielsweise zum Schulabschluss oder zum beruflichen Werdegang reichen. Die Bundesrepublik, so heißt es zur Erklärung, benötige ein Bild von der Lebenssituation der Menschen, um Entscheidungen treffen zu können, beispielsweise bei Planungen oder für die Auflage von Förderprogrammen. Alle zehn Jahre findet so etwas statt, federführend sind dabei die Statistischen Landesämter.

Kneifen gilt nicht - wer zu dem Personenkreis gehört, der dem Staat diesmal Rede und Antwort stehen soll, muss dies auch tun. „Die Teilnahme ist nicht freiwillig“, hat Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) gerade noch einmal unterstrichen. Dies betrifft die etwa zehn Prozent aller Haushalte, die per Zufallsprinzip für eine Befragung im Rahmen des Zensus 2022 ausgewählt worden sind. In ganz Deutschland, und damit auch im Landkreis Wittenberg.

38 Erhebungsstellen gibt es im Land

Die Lutherstadt ist doppelt mit der Angelegenheit befasst. Nicht nur, dass sich auch hier die ausgewählten Haushalte gegenüber den Interviewern, Pardon, Erhebungsbeauftragten äußern sollen - Wittenberg ist auch Sitz der Stelle, wo diesbezüglich alle Fäden zusammenlaufen: Die Stadt ist eine von insgesamt 38 „Erhebungsstellen“ im Land Sachsen-Anhalt und deren Aufgabe reicht weit über das Stadtgebiet hinaus, wenngleich auch nicht bis nach Jessen, wo eine eigene Erhebungsstelle für Stadt und Umland eingerichtet worden ist. Mit rund 10.000 Haushalten im Landkreis, von Bad Schmiedeberg über Gräfenhainichen bis nach Oranienbaum-Wörlitz, ist das Zuständigkeitsgebiet der Wittenberger allerdings auch so groß. So groß, dass im Wittenberger Rathaus laut Zugehör eigens zwei neue Mitarbeiterinnen engagiert worden sind, um „Mister Zensus“ zu helfen. Tim Gräbitz, sonst Sachgebietsleiter „Soziale Stadt“ im Fachbereich „Bürger und Service“ der Stadtverwaltung, nimmt den freundlich-bombastischen Titel salopp, als er in dieser Woche gemeinsam mit Zugehör den Zensus vorstellt. Man kann ihn aber auch, ganz korrekt, Erhebungsstellenleiter nennen. Als solcher weiß Gräbitz, dass er und seine drei Kollegen derzeit in der „wichtigsten“ Phase ihrer bereits im Juli begonnenen Zensus-Arbeit stecken: der Rekrutierung von Helferinnen und Helfern.

30 dieser eingangs genannten Erhebungsbeauftragten habe man inzwischen zusammenbekommen seit Beginn der Suchaktion im Januar, so Tim Gräbitz, allerdings benötige man insgesamt 120 davon für die Haushaltsbefragungen, die zwischen Mitte Mai und Mitte August stattfinden sollen - an der Haustür, in der Wohnung und auch in Heimen. Gräbitz setzt dabei insbesondere auf Rentnerinnen und Rentner oder Studierende, denn ein bisschen Zeit muss man schon haben, um Licht zu bringen ins Datendunkel.

Die Ehrenamtlichen müssen beispielsweise volljährig sein und, das versteht sich ebenso, über ein ordentliches Auftreten verfügen. Bei der Wahl der Einsatzgebiete werde man den Helfern so weit wie möglich entgegenkommen, so Gräbitz. Auch deshalb ist das nicht eben kleine Erhebungsgebiet in Bezirke aufgeteilt worden und Interessenten werden gefragt, ob sie womöglich ihr Auto nutzen können oder den ÖPNV.

Während die ausgewählten Haushalte Auskunft geben müssen, arbeiten die Zensus-Helfer nicht für lau. Jede absolvierte Adresse bringe einem Erhebungsbeauftragten zehn Euro, eine Aufwandsentschädigung von 1.000, unter Umständen 1.500 Euro sei daher möglich, rechnet der Erhebungsstellenleiter vor. Dass die Erhebungsbeauftragten nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, versteht sich, in den nächsten Wochen sind „ausführliche Schulungen“ für sie angesetzt.

Dass am Ende dann doch wieder Corona all die schönen Pläne zunichte macht, ist übrigens bereits eingepreist bei den Zensus-Machern. In dem Fall fänden die Interviews per Telefon statt, so Tim Gräbitz.

Wie wird man Erhebungsbeautragter?

Wer Erhebungsbeauftragte(r) werden möchte, kann sich direkt bei der Erhebungsstelle melden oder das Anmeldeformular auf der Homepage der Stadt nutzen, zu finden unter der Adresse www.wittenberg.de/zensus2022. Benötigt werden 120 Ehrenamtliche, der Zensus startet am 16. Mai. Die Helferinnen und Helfer müssen volljährig sein. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung und können sich die Arbeitszeit flexibel einteilen. Für ihre Tätigkeit werden sie vorab geschult. Die Erhebungsstelle befindet sich im Neuen Rathaus, Lutherstr. 56 und ist erreichbar unter den Nummern 03491/4 21 91-8 40 (Tim Gräbitz), -8 41 (Toni Manteuffel), -8 42 (Sandra Huhn) und -8 43 (Sabine Pohle) sowie per E-Mail: wittenberg@ehst.sachsen-anhalt.de.Allgemeine Informationen finden sich hier: www.zensus2022.de.