Wittenberger Lutherhaus ist 364 Tage geöffnet

Wittenberg/MZ - Erst fürs Foto legt sie den wollenen Umhang ab. Es ist frisch im Lutherhaus. Wie vielerorts wird auch hier Energie gespart. 16 Grad etwa, sagt Annett Schulz, das sei aber unterschiedlich in den verschiedenen Räumen. Über den Kanadier hat sie sich jedenfalls gewundert. Der Herr vom Kreuzfahrtschiff, dessen Passagiere das Museum am Vortag besucht hatten, kam ungeachtet der klirrenden Kälte draußen in kurzen Hosen. Brrr!Angetan mit einem großkarierten Überwurf überm Blazer führt Schulz, Mitarbeiterin des Besucherservice der „LutherMuseen“, wie die reformationsgeschichtlichen Stätten in Wittenberg und Eisleben seit diesem Jahr heißen, ihren Gast ins Refektorium. Unter der Zehn-Gebote-Tafel von Cranach, flankiert von einem geschmückten Tannenbaum, soll es ums Thema Feiertagsarbeit gehen. Für Schulz eigentlich kein Thema. „Wenn man im Tourismus arbeitet“, sagt sie, sei das nur „logisch“, schließlich kämen die Leute ja dann ins Museum, wenn sie Freizeit hätten, an den Feiertagen oder auch an ganz normalen Wochenenden. Nicht umsonst hat das Lutherhaus nur an einem einzigen Tag im Jahr geschlossen, und das ist, natürlich, Heiligabend. Kein Tag wie der andere sondern einer, wie Schulz findet, an dem man sich auf den Ursprung des Festes besinnt. Anfragen für den 24. gibt es im Lutherhaus trotzdem hin und wieder, sie werden aus genannten Gründen aber regelmäßig abgelehnt.