Wittenberger Kita verändert sich völlig

Wittenberg/MZ - Vielleicht wäre die Entscheidung seinerzeit anders ausgefallen, hätte die Eigentümerin und Bauherrin von Anfang an gewusst, was da alles auf sie zukommen würde. Andererseits: Für 1,2 Millionen Euro wäre ein Neubau, die Alternative zur stattdessen von der Stadt Wittenberg gewählten Rundumsanierung, heutzutage wohl auch nicht mehr zu haben gewesen. Lange sah es so aus, als würde sich die Geschichte der Kita „Stadtrandhäschen“ zu einer unendlichen auswachsen. Jetzt aber scheint doch ein gutes Ende in Sicht: „Wir hoffen, Ende des Jahres fertig zu sein“, sagte am Dienstag bei einer Baustellenbesichtigung in der Stadtrandsiedlung Marina Georgi, die zuständige Sachgebietsleiterin fürs Gebäudemanagement der Kommune.