Wittenberger Kita-Kinder gehen in die Sauna

Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ hat sich eine Fasssauna angeschafft. Was die mit ihrem Profil zu tun hat.

Apollensdorf/MZ - Die Apollensdorfer Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ hat sich eine so genannte Fasssauna angeschafft. Es ist die eigenen Angaben zufolge erste und mutmaßlich auch auf längere Sicht einzige derartige Anlage in einer Kita im Landkreis Wittenberg. Hintergrund der Anschaffung ist das Profil der in Trägerschaft des Wittenberger Kindertagesstättenwerks befindlichen Einrichtung: „Benjamin Blümchen“ ist seit 2019 als Kneipp-Kita zertifiziert.