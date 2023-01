Wittenberger Kita im neuen Haus

Wittenberg/MZ - Am Ende hatten die Ratten ihr Gutes, der Ungezieferbefall beschleunigte im Herbst 2020 die sich seit Jahren hinziehenden Planungen für einen Neubau der Wittenberger Kita „Flax und Krümel“. Nach reichlich zwei Jahren im Piesteritzer Ausweichquartier haben die Jungen und Mädchen nun ihr neues Haus an der Gustav-Adolf-Straße bezogen, am Montag war der erste Tag im regulären Betrieb. Zuvor aufgeteilt in die selbstständigen Kitas „Haus I“ und „Haus II“, gibt es „Flax und Krümel“ jetzt nur noch als ein Ganzes. Geblieben ist der Name, „Flax und Krümel“, der auch für die Besonderheit dieser Wittenberger Einrichtung steht, es handelt sich um eine integrative Kita, also eine, in der Kinder ohne und solche mit Behinderung gemeinsam spielen und lernen; 25 der insgesamt 180 Plätze sind für letztere vorgesehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.