Wittenberger Kirchen richten Pfingstempfang aus

Mit einer Andacht begann am Dienstagabend in der Schlosskirche Wittenberg der Pfingstempfang der Kirchen der Lutherstadt.

WITTENBERG/MZ - „Wenn wir im Kampf gegen die Einsamkeit nicht vorankommen, werden wir erleben, wie sich die Kliniken und Psychiatrien mit kranken Menschen füllen.“ Ulrich Lilie hat das einmal in einem Interview gesagt; am Dienstagabend wurde der Präsident der Diakonie Deutschland mit diesem Satz von Sebastian Kranich in der Schlosskirche Wittenberg zitiert. Im Anschluss an eine Andacht hielt Kranich, Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen, dort den Festvortrag zum Pfingstempfang der Kirchen der Lutherstadt Wittenberg.