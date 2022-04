Wittenberger kauft gestohlenes E-Bike - Geldstrafe

Ein Wittenberger kauft ein E-Bike, das offensichtlich gestohlen worden ist. Er selbst will davon aber nichts bemerkt haben. Den Richter überzeugt das nicht.

Dessau/Wittenberg/MZ - „Klassischer kann es nicht sein“, charakterisierte Thomas Knief, Vorsitzender Richter der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, den Fall von Hehlerei, den er in einem Berufungsverfahren zu verhandeln hatte. Ein 43-jähriger Wittenberger hatte im Dezember 2019 für 200 Euro ein E-Bike erworben, an dem deutlich sichtbar das Akku-Schloss aufgebrochen war. Zudem hatte jemand Teile der Rahmennummer herausgefräst. Offenkundig handelte es sich also um ein höchst suspektes Angebot.