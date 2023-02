Erdbeben in der Türkei und Syrien Wittenberger Johanniter erwarten Hilfegesuch - Wie der Landkreis das Krisengebiet unterstützen will

Die Wittenberger Johanniter warten mit ihren mobilen Notfallteams auf einen Einsatz im Krisengebiet nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Wie der Landkreis unterdessen schon jetzt helfen will.