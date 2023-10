Wittenberg/MZ. - In der Zeitung liest Ingeborg Severin den Aufruf nach Integrationsbegleitern und fühlt sich angesprochen. Die Kinder seien bereits groß und die Enkel haben auch keine Hilfe mehr nötig, sie selbst habe aber noch zu viel Energie und Hilfsbereitschaft übrig.

Auf einer Informationsveranstaltung der Arbeiterwohlfahrt im Jahr 2016 schreibt sie sich schließlich in die Liste und einige Zeit später kommt der Anruf, man habe eine zugezogene syrische Familie in Wittenberg, die ihre Hilfe braucht. „Am Anfang haben wir uns nur angelächelt“, berichtet Ingeborg Severin, denn die Sprachbarriere war groß. Das habe sich aber durch die Sprachkurse und ihren Deutschunterricht schnell gelegt. Im Gegensatz zum offiziellen Kurs lege sie mehr Wert auf praxisnahe und alltagstaugliche Sprache. Hilfe bei den Hausaufgaben, Vorbereitungen für die Schule und Unterstützung bei Behördengängen zählen zu Ihren Aufgaben.

Typische Tugenden

Als Integrationshelferin konnte sie jedoch auch typisch deutsche Traditionen und Tugenden vermitteln. „Das fing an, dass man in Deutschland am Tisch isst und nicht im Schneidersitz, dass die Kinder bereits vor der Schule ein Frühstück bekommen und schon von den Kleinsten Pünktlichkeit erwartet wird – das funktionierte nach einer Weile dann richtig gut.“ Sie berichtet von den Herausforderungen bei der Jobsuche und den Vorurteilen der Kollegen auf den Arbeitsstellen.

„Ich wünsche mir mehr Respekt und Rücksicht für die Menschen und insbesondere für die Kinder. Die meisten geben sich sehr viel Mühe, bekommen aber Steine in den Weg gelegt.“

Dank aus dem Landtag

Für ihre Arbeit und ihr Engagement bedankte sich die SPD-Landtagsabgeordnete Heide Richter-Airijoki im Namen der Landesregierung und der SPD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt und überreichte den Integrationspreis des Landes persönlich im AWO Kinder- und Jugendhaus Albatros. „Integrationsarbeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Ihr Einsatz bis ins hohe Alter muss gewürdigt werden“, befand sie.

Über ihre Pläne für die Zukunft sagt Ingeborg Severin ehrgeizig: „Die 100 werde ich vollmachen – danach sehen wir weiter.“