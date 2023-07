Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Es ist Hochsommer. Wie in jedem Jahr veranstaltet der Wittenberger Kunstverein seine Hofkonzerte in Wittenberg an lauschigen Plätzen und Höfen – und hat mitunter mit den Launen des Wetters zu kämpfen. Der vergangene Sonnabend war der bislang heißeste Tag dieses Sommers, der um die 37° Tagestemperatur erreichte, um sich dann in den Abendstunden mitten im Konzert mit kräftigen Regengüssen zu verabschieden.