Wittenberg/MZ. - Der Aushang vor Ort ist eher spärlich. „Informationen zu unserem Service ab 2. Mai“ steht darauf, darunter der Hinweis, dass Leistungen von Post und DHL in dieser Filiale nicht mehr angeboten werden, sondern stattdessen in der Paul-Gerhardt-Straße 1. Es geht um die Wittenberger Hauptpost, das einstige Kaiserliche Post- und Telegraphenamt in der Wilhelm-Weber-Straße. Um 1893 entstand das Gebäude, seit 130 Jahren geben die Wittenberger hier ihre Post ab. In wenigen Wochen soll damit Schluss sein. Dann wird es hier keine Post mehr geben, sondern nur noch die namensverwandte Bank, die Postbank.