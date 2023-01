Probleme in der Wirtschaft

Wittenberg/MZ - Überbordende Bürokratie ist beim jüngsten Handwerkergespräch in Wittenberg, das am Montagabend im Autohaus Peter stattfand, kritisiert worden. Die sei inzwischen so umfassend, dass das Handwerk nicht selten darauf verzichte, sich um Aufträge der öffentlichen Hand zu bewerben.