Wittenberger geht Streife am Hauptbahnhof Halle ins Netz

Halle/Wittenberg/MZ - Ein 19-jähriger Mann aus Wittenberg, der vom Amtsgericht per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, befindet sich nun hinter Gittern. Wie aus einer Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion in Magdeburg hervorgeht, ging der Gesuchte am Samstagnachmittag einer eingesetzten Streife in der Haupthalle des Hallenser Hauptbahnhofes ins Netz.

Demnach habe der junge Mann den Beamten als Identitätsnachweis lediglich seine Krankenkarte vorweisen können. Mithilfe eines Abgleichs seiner Daten mit dem polizeilichen Informationssystem konnte die Identität des Deutschen zweifelsfrei festgestellt werden.

Eine Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der junge Mann vom Amtsgericht Wittenberg gesucht wurde. Trotz ergangener Ladung zur Hauptverhandlung eines gegen ihn laufenden Gerichtsverfahrens wegen Diebstahls in besonders schweren Fall war er nicht vor Gericht erschienen.

Zur Sicherung des Verfahrens wurde der 19-Jährige über den Haftbefehl unterrichtet und festgenommen. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet. Ein Richter des Amtsgerichtes Halle bestätigte den Haftbefehl. Der Mann wurde von den Bundespolizisten an die Jugendanstalt Raßnitz übergeben.