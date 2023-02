Wittenberg/MZ - In dem deutschen Dokumentarfilm „Garagenvolk“ – das Debüt der in Kiew geborenen Regisseurin Natalija Yefimkina lief sehr erfolgreich auf der letzten Vor-Corona-Berlinale 2020 – bietet sich dem Zuschauer ein Kaleidoskop an schrägen Menschen. Da gibt es den Madonnenschnitzer, den Schwarzbrenner, die Kraftsport-Junkies und, Gipfel der Kuriosität, einen schon älteren Herrn, der sich mit Unterstützung der jungen Verwandtschaft Etage um Etage in den Untergrund gräbt. All das geschieht im hohen Norden der früheren Sowjetunion, in einem riesigen Garagenkomplex, wie es ihn in kleinerer Ausführung auch in Wittenberg gab und gibt.